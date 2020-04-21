Zotye будет поставлять в Россию автомобили китайского производства

Российское представительство Zotye переходит на импорт автомобилей из Китая. Об этом порталу «Колеса.ру» сообщил заместитель генерального директора «Зоти Моторс Рус» Александр Гнездюк. Напомним, ранее машины этой китайский рынок поставлялись в нашу страну с предприятия «Юнисон» в Белоруссии.

Дело в том, что окончание льготного периода по вхождению России в ВТО в конце 2018 года накладывало обязательства на Белоруссию (как на члена ЕАЭС) по отмене льгот на таможенные пошлины при ввозе автокомпонентов, предназначенных для сборки машин внутри страны. При этом сборка автомобилей Zotye в Белоруссии в прошлом году небольшими партиями еще продолжалась: в России на учет было поставлено 50 автомобилей Zotye 2019 года выпуска. Александр Гнездюк утверждает, что небольшая квота по сборке Zotye на «Юнисоне» сохранилась и на 2020 год, и в первом квартале завод уже собрал партию машин. После того, как квота иссякнет, российское представительство будет вынуждено перейти на импорт из Китая. Это влечет за собой повторное получение Одобрений типа транспортного средства.

С того времени, как Zotye начала продажи в России – сначала кроссовера Т600 и седана Z300 (на рынке провалился), а затем и Coupa, модельный ряд в Китае изрядно поменялся. По словам Александра Гнездюка, в России не исключено появление любой модели Zotye. В первую очередь речь идет о кроссоверах Т600 и Т700, представленных сейчас на рынке Поднебесной.

По состоянию на первый квартал 2020 года Zotye сумела сохранить в России 16 дилеров, по крайней мере, столько организаций занимались продажей автомобилей этой китайской марки с января по март. По сравнению с прошлым годом потери значительные – почти вполовину, ведь еще в середине 2019 года у Zotye в России было 30 дилеров. В то же время резко сократились и объемы сборки в Белоруссии на предприятии «Юнисон». В первом квартале российские дилеры получили только 71 автомобиль Zotye против 554 машин за тот же период прошлого года, что означает падение на 87%.

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