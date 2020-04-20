Завод Isuzu Rus в Ульяновске возобновил производство

Завод Isuzu Rus в Ульяновске с сегодняшнего дня, 20 апреля, возобновил производство после вынужденного перерыва, связанного с текущей неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в России. Соответствующее разрешение было получено от правительства Ульяновской области, сообщает пресс-служба Isuzu Rus. Для обеспечения безопасности сотрудников и противодействия распространению коронавирусной инфекции на предприятии введены усиленные санитарные меры.

Напомним, завод Isuzu Rus расположен на территории Ульяновского автозавода и способен производить весь модельный ряд грузовых шасси Isuzu – малотоннажные (N-серия), среднетоннажные (F-серия) и тяжелые (серия GIGA). Проектная мощность предприятия составляет 5 тыс. машин в год.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года продажи коммерческой техники Isuzu на российском рынке выросли на 30,7% до 801 единицы. Кроме того, в январе 2020 года компания Isuzu Rus начала работу на рынке Армении, куда стали поставляться все модели Isuzu российского производства.

Напомним, в мае 2018 года «Исузу Соллерс» заключила специнвестконтракт с Минпромторгом РФ и Ульяновской областью для реализации проекта технологического партнерства в России. Партнерство предусматривает создание нового совместного продукта в сегменте среднетоннажных грузовиков и экспорт через дистрибуторскую сеть Isuzu по всему миру. Общий объем инвестиций в проект составит свыше 6 млрд рублей, включая 1,3 млрд в НИОКР.

Производство в рамках СП планируется запустить в 2021 году на новых мощностях, создаваемых в Ульяновске. При реализации проекта планируется обеспечить уровень локализации свыше 80%, включая локализацию двигателя, коробки передач, рамы, системы электронного управления двигателем, системы ADAS и других компонентов. Помимо локализации самих узлов и агрегатов в рамках проекта будут также использоваться локальное литье и материалы российского производства. В ходе реализации проекта стороны намерены осуществить дополнительные инвестиции в новые технологии, связанные с разработкой автомобилей на газомоторном топливе, гибридных силовых установок с использованием электротяги, а также в технологии автономного управления и программное обеспечение для телематических сервисов.

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