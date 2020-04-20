Торговлю автомобилями включили в перечень пострадавших отраслей экономики

В перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с коронавирусом (Постановление Правительства N434 от 3 апреля 20202 года) решено внести изменения. Постановлением N540 (от 18 апреля) этот список теперь дополнен и наряду с некоторыми другими (деятельность зоопарков, работа музеев и пр.) в него включен и авторитейл. Раздел «Торговля непровольственными товарами» дополнен пунктами, связанными с торговлей розничной легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами.

Напомним, что неделю назад Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) на своем официальном сайте объявляла сбор подписей под петицией в адрес Правительства РФ с просьбой поддержать отрасль авторитейла. А еще раньше (в конце марта) РОАД обращалась к правительству открытым письмом, в котором шла речь о поддержке компаний, торгующих автомобилями, а также о предприятиях, которые занимаются техническим обслуживанием транспортных средств, их ремонтом, торговлей деталями и запчастями и пр.

Обращаясь в правительство, Ассоциация хотела напомнить, что речь идет об отрасли с годовым оборотом 3 трлн рублей и о том, что за этими обращениями стоят 3300 дилерских центров, сотрудники которых без поддержки перейдут в очередь за пособиями по безработице. Сейчас, после включения отрасли в перечень наиболее пострадавших, автодилеры понимают, что их просьбы услышаны и надеются на то, что в правительстве обратят внимание и на другие меры поддержки, которые аргументированно предлагались сообществом, чтобы спасти отрасль от развала и банкротств.

«Действительно, продажа автомобилей в апреле официальными дилерами была практически остановлена, так как автомобили не были отнесены к предметам первой необходимости и дилерские центры были закрыты, - комментирует происходящее исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. - Также в большинстве регионов действует режим самоизоляции. При этом в стране только официальных дилерских центров более 3 тысяч, и это отрасль, в которой под миллион человек. Обороты в этой сфере высокие, а доходность бизнеса относительно низкая, значимую часть затрат составляют зарплаты и содержание ДЦ. Учитывая то, что каждый день простоя ДЦ приводит к значимым убыткам, продажи автомобилей восстановятся очень нескоро, потери в этой отрасли будут реально значимыми, вплоть до банкротств, поэтому поддержка важна. Поддерживают эту отрасль и в других странах, также пострадавших от пандемии коронавируса».

Полный список дилеров (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».