Volvo возобновляет производство на заводах в Европе

Завод Volvo Cars в Торсланда, Швеция, с сегодняшнего дня, 20 апреля, возобновляет свою работу после короткого производственного перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Также с понедельника приступят к работе и сотрудники офисов Volvo Cars на территории Швеции. Как завод, так и офисы за последние недели прошли всю необходимую обработку и подготовку, чтобы обеспечить максимальную защиту здоровья и безопасность сотрудников, сообщает пресс-служба шведской марки.

Как отмечается, постоянный диалог со всеми партнерами и поставщиками направлен на то, чтобы организовать непрерывность производства, несмотря на нарушения в логистических цепочках поставок, которые в последнее время стали сокращаться. Объемы выпуска продукции на заводе в Торсланда будут приведены в соответствие с существующим в настоящее время спросом на рынке и для удовлетворения уже имеющихся заказов.

Завод в бельгийском Генте также возобновит свою работу в понедельник, 20 апреля, однако его производственная мощность будет пока ограничена. В настоящее время компания планирует, что завод в Южной Каролине, США, возобновит свою работу 11 мая.

По итогам первого квартала 2020 года российские дилеры Volvo реализовали 1702 автомобиля – на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки на российском рынке в январе-марте стал среднеразмерный кроссовер ХС60, разошедшийся в количестве 480 единиц (-32,4%). Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановили свой выбор 446 покупателей (+14,4%). Замыкает тройку лидеров Volvo компактный кроссовер ХС40 – с начала года было реализовано 306 таких машин (+15%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале у российских дилеров появились подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine, а также седан Volvo S60 в стартовой комплектации Momentum. Кроме того, компания Volvo Car Russia в 2020 году планирует запустить несколько специальных серий, но подробности о них пока не раскрываются.

О ситуации с перезапуском на других европейских и мировых заводах (в том числе и других брендов) читайте здесь.

