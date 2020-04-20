«Группа ГАЗ» разрабатывает автобусы с обеззараживанием воздуха в салоне

"Группа ГАЗ" разрабатывает специальные "антивирусные" автобусы для борьбы с пандемией, а также планирует модернизировать автомобили скорой помощи. Об этом в интервью агентству "ТАСС" сообщил президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин.

"Мы задались вопросом, как мы, "Группа ГАЗ", крупнейший в стране производитель общественного транспорта, можем сделать его более безопасным с медицинской точки зрения. Наши конструкторы выработали целый ряд решений, некоторые из которых можно реализовать довольно быстро. Мы делаем опытные образцы автобусов, поручни которых покрыты специальной бактерицидной краской с ионами серебра, воздух внутри салона обеззараживается с помощью закрытых рециркуляторов. Также планируются бесконтактыне кнопки для остановки пассажирами по требованию и диспенсеры для дезинфицирующей жидкости", - отметил он.

Президент "Группы ГАЗ" также рассказал, что группа планирует модифицировать автомобили скорой помощи. Традиционно они делаются на базе цельнометаллического фургона. Это гораздо более дорогой автомобиль по сравнению с другим вариантом: шасси с установленным на него съемным медицинским модулем.

"На наш взгляд, сегодня можно гораздо более эффективно делать скорые - в виде таких сменных модулей, с различным наполнением - классов A, B, C. Мы знаем, что машины скорой помощи всегда находятся в экстремальном режиме эксплуатации. За неделю они накатывают по 2 тыс. км. В случае износа базового шасси мы просто снимаем с него модуль и переставляем на другое. Стоимость шасси, как правило, не более 25% от стоимости оборудованного медицинского автомобиля", - отметил Вадим Сорокин.

По его словам, в условиях пандемии группа может быстро произвести достаточно много подобных автомобилей. В случае улучшения ситуации эти модули можно отправить в госрезерв, а шасси использовать как машину для различных хозяйственных задач.