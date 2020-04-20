KIA Stinger обновится и станет мощнее

Компания KIA готовит существенное обновление для спортивного лифтбека Stinger, который станет мощнее в топовой версии, а также получит модернизированный мультимедийный комплекс. Премьера автомобиля состоится летом нынешнего года, пишет портал Autonews.ru.

Так, топовую модификацию GT оснастят доработанным 3,3-литровым мотором с двумя турбинами, отдача которого вырастет с нынешних 370 л.с. и 510 Нм крутящего момента до 385 л.с. и 520 ньютон-метров.

Некоторым изменениям подвергнется и внешность. От предшественника обновленный лифтбек можно будет отличить благодаря модернизированным бамперам, другой передней оптике, а также задним фонарям, которые визуально объединят новой светодиодной линией. В салоне появится полностью цифровая приборная панель, а нынешний 8-дюймовый экран мультимедиа заменят монитором диагональю 10,25 дюйма.

В России KIA Stinger предлагается с двумя двухлитровыми моторами мощностью 197 и 247 л. с., а также с 370-сильным 3,3-литровым двигателем. Все агрегаты сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Цены на автомобиль начинаются от 2 млн 114 тыс. 900 рублей.

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