50 лет спустя: сколько, где и какие автомобили LADA в РФ?

Сегодня, 19 апреля 2020 года, исполняется 50 лет с начала производства в России автомобилей марки LADA (бывшее название «Жигули»).
В этот день в 1970 году с конвейера Волжского автозавода в Тольятти сошли первые 6 седанов ВАЗ-2101 – автомобилей, с которых, собственно, в стране началась массовая автомобилизация населения. Всего за 50 лет на АВТОВАЗе (так теперь называется бывший Волжский автомобильный завод) было выпущено около 30 млн автомобилей.
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в связи со столь значимым событием решили привести ряд интересных фактов. Так, по данным агентства, в России зарегистрировано 14 млн машин марки LADA (легковых и LCV, на 1 января 2020 года). Это почти каждый третий автомобиль в стране!
Самым распространенным семейством среди них является «классическое» – таких машин насчитывается в количестве 4,7 млн единиц. На втором месте находится «Самара» – автомобилей этого семейства (с учетом «Самары – 2») числится 3,2 млн экземпляров. В тройку лидеров здесь попадает и «десятое» семейство (1,5 млн шт.). Также миллионную отметку в российском парке преодолевает и LADA 4x4 (1,2 млн шт.), или «Нива».
Из более современных семейств отечественного бренда выделяется «Гранта» (930 тыс. шт.). Уже ушедшие в историю «Калина» и «Приора» представлены в нашей стране 836 тыс. и 788 тыс. машин соответственно. У других действующих семейств показатели парка еще ниже: Largus – 362 тыс., Vesta – 343 тыс. (производится на автозаводе «ЛАДА Ижевск»), XRAY – 114 тыс.
Также стоит отметить, что в рейтинге моделей лидирует LADA 2107 – на начало года в РФ было зарегистрировано 1,7 млн «семерок». И это самый распространенный автомобиль в стране! Вторую позицию занимает «шестерка» (1,4 млн шт.), а третью – уже упоминавшаяся «Нива» (1,2 млн шт.).
Средний возраст автомобилей LADA, которые есть в России, превышает 16 лет. При этом более 10% этого парка – еще не старше 5 лет (1,5 млн шт.). А свыше 30% вазовских машин было произведено уже более 20 лет назад (4,4 млн шт.). Интересно, что примерно каждый восьмой автомобиль (1,8 млн шт.) был выпущен еще во времена СССР, т.е. до 1992 года.
Больше всего автомобилей LADA в стране зарегистрировано в Краснодарском крае – 674 тыс. единиц. В Башкирии на 1 января нынешнего года насчитывалось 555 тыс. таких машин, в Московской области – 523 тыс. Самарская область, которую можно считать родиной LADA, имеет в своем автопарке 506 тыс. автомобилей этой марки. Кроме них, в десятку регионов по количеству зарегистрированных автомобилей LADA также входят Ростовская область, Татарстан, Москва, Свердловская область, Челябинская область и Дагестан. В каждом из этих субъектов РФ числится от 400 тыс. до 500 тыс. таких машин.
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