50 лет спустя: сколько, где и какие автомобили LADA в РФ?

Сегодня, 19 апреля 2020 года, исполняется 50 лет с начала производства в России автомобилей марки LADA (бывшее название «Жигули»).

В этот день в 1970 году с конвейера Волжского автозавода в Тольятти сошли первые 6 седанов ВАЗ-2101 – автомобилей, с которых, собственно, в стране началась массовая автомобилизация населения. Всего за 50 лет на АВТОВАЗе (так теперь называется бывший Волжский автомобильный завод) было выпущено около 30 млн автомобилей.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в связи со столь значимым событием решили привести ряд интересных фактов. Так, по данным агентства, в России зарегистрировано 14 млн машин марки LADA (легковых и LCV, на 1 января 2020 года). Это почти каждый третий автомобиль в стране!

Самым распространенным семейством среди них является «классическое» – таких машин насчитывается в количестве 4,7 млн единиц. На втором месте находится «Самара» – автомобилей этого семейства (с учетом «Самары – 2») числится 3,2 млн экземпляров. В тройку лидеров здесь попадает и «десятое» семейство (1,5 млн шт.). Также миллионную отметку в российском парке преодолевает и LADA 4x4 (1,2 млн шт.), или «Нива».