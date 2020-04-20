Renault в марте увеличила продажи в России на 5%

Российские дилеры Renault в марте реализовали 13640 автомобилей – на 5% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых трех месяцев 2020 года продажи Renault на российском рынке составили 32056 машин, что на 9% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,0% против 7,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России стал кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 3268 потребителей (-8%). Второе место в модельном ряду Renault занял седан Logan, разошедшийся в количестве 3066 единиц (-14%). Третий результат среди моделей Renault показал хэтчбек Sandero – 2923 реализованных автомобиля (-2%). Продажи кроссовера Kaptur составили 2363 машины, что на 14% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте компания Renault реализовала в России 350-тысячный хэтчбек Renault Sandero с момента выхода модели на рынок в марте 2010 года.

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