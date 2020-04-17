Продажи новых пикапов в России увеличились на 19%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за первые три месяца нынешнего года в России было реализовано 2366 новых пикапов. Это на 19,3% больше, чем в январе – марте 2019 года.

Свыше 80% продаж в этом сегменте приходится на три модели. Лидирует здесь УАЗ «Пикап», который за отчетный период разошелся тиражом в 682 экземпляра – на 6,8% меньше, чем в 1 квартале прошлого года. Совсем чуть-чуть уступил ему Toyota Hilux (678 шт.), реализация которого, напротив, выросла на 11,9%. А замкнул тройку лидеров Mitsubishi L200 (587 шт.; +78,4%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи пикапов в нашей стране растут значительно быстрее, чем весь авторынок (+2,2% в 1 квартале 2020-го). Тем не менее, их объемы остаются на очень низком уровне – на долю данного сегмента приходится лишь 0,6% российского рынка.

Какие еще пикапы (и не только) могут появиться в России – смотрите в «Календаре новинок».