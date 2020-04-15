Внедорожник УАЗ «Патриот» получит битопливную версию. Соответствующая запись появилась в Одобрении типа транспортного средства на эту модель, сообщает «Российская газета».

Как следует из ОТТС, в версии УАЗ-3163 с механической коробкой передач двигатель может работать как на 92-м бензине, так и на компримированном природном газе. Для этого на машину будут устанавливать оборудование под брендом Gemini.

Мотор на газовом топливе несколько потеряет в мощности: если стандартный ДВС выдает 150 л.с., то с ГБО – 126 л.с. Максимальный крутящий момент тоже снизится – с 235,4 Нм до 196,2 Нм. Очевидно, эти недостатки скрасит возможность сэкономить за счет более низкого расхода топлива и стоимости самого метана. Кроме того, установленное на заводе ГБО обычно проходит необходимое сервисное обслуживание в рамках плановых ТО. Считается, что оно выгоднее и безопаснее установленного «гаражным способом». Версии «Патриота» с «автоматом» по-прежнему могут работать только на бензине.

Напомним, у УАЗ в линейке уже есть автомобили с ГБО – коммерческие «Пикапы» и грузовички «Профи», но они работают на пропан-бутановой смеси.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года продажи УАЗа на российском рынке составили 7293 автомобиля, что на 6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот».

Напомним, в феврале 2020 года текущий модельный ряд УАЗ пополнила спецверсия УАЗ «Буханка» под названием «Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением. В марте в продажу поступила лимитированная серия внедорожника УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, а в ближайшее время появится модификация УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.

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