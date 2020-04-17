Из-за угрозы коронавируса в Грузии запрещено ездить на легковых автомобилях

В Грузии с сегодняшнего дня (с 12:00 17 апреля) введен запрет на передвижение по дорогам на легковых машинах. На такую жесткую меру в стране решились, чтобы поставить заслон распространению коронавирусной инфекции.

Как сообщает «Спутник Грузии», вчера на брифинге, объясняя введение новых ограничений для населения, советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани сказал следующее: «Несмотря на призывы врачей оставаться дома, движение остается очень интенсивным, а сегодня в мире нет другого метода борьбы с коронавирусом, как социальная дистанция. Поэтому правительство еще раз настоятельно просит оставаться дома и с этой целью принимает решение ужесточить меры...». Пока движение транспорта решено ограничить до 24 апреля. Водителей грузовиков и транспортных средств дистрибьюторов данный запрет не коснулся.

Отметим также, что в Грузии объявлен ряд других чрезвычайных мер. В частности, с сегодняшнего дня в стране ввели также запрет на посещение публичных заведений, аптек или магазинов без маски. Ответственность возложена на владельцев заведений, при этом штраф составляет 15000 лари (почти 4800 долларов США). В Грузии объявлено чрезвычайное положение и комендантский час – с 21:00 по 06:00, введено цифровое наблюдение за гражданами – чтобы своевременно узнавать, были ли они в контакте с инфицированными коронавирусом (мобильное приложение использовалось в Южной Корее и Японии). Однако при всех этих довольно жестких мерах предосторожности в стране до сих пор нет решения властей по ограничениям работы храмов, и журналисты пишут, что многие верующие планируют присутствовать на пасхальных богослужениях.

Для справки: на 11:00 17 апреля общее числов зараженных в Грузии составляло 373 человека, умерших – 3, излечились – 77, на карантине – свыше 5 тысяч человек, под наблюдением врачей – 540.

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