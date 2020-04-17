В России появится самый мощный хэтчбек MINI

Компания MINI получила в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на самый мощный хэтчбек в своей истории – переднеприводный 306-сильный John Cooper Works GP.

Как пишет портал Motor.ru, в моторном отсеке двухместного хэтчбека расположен 2,0-литровый двигатель, выдающий 306 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Аналогичный агрегат устанавливают на самую мощную модификацию BMW X2 – M35i. Сочетается двигатель с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В динамике модель немного проигрывает полноприводному универсалу Clubman JCW – последний набирает первую «сотню» за 4,9 секунды, а John Cooper Works GP – за 5,2 секунды. Зато максимальная скорость у «старшего» Clubman ограничена на отметке в 250 км/ч, а хот-хэтч может разгоняться до 265 км/ч.

MINI John Cooper Works GP оснащается блокировкой дифференциала, четырехпоршневыми тормозами, а также перестроенной подвеской. Визуально автомобиль можно отличить только по массивному аэродинамическому обвесу и двухэтажному антикрылу.

Тираж модели составит всего 3000 экземпляров. Стоимость для России пока не раскрывают. Аналогичный по мощности «заряженный» MINI Clubman стоит от 2 млн 955 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года продажи новых автомобилей MINI на российском рынке выросли на 27% – клиентам передано 753 машины.