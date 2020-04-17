Продажи кроссоверов и внедорожников в 1 квартале выросли на 12%

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», с января по март 2020 года в России было реализовано 183,2 тыс. новых автомобилей сегмента SUV. Это на 11,6% больше, чем в 1 квартале прошлого года.

Как отмечают эксперты агентства, продажи кроссоверов и внедорожников в нашей стране растут заметно быстрее, чем весь рынок (+2,2%). Это позволило сегменту SUV достичь доли уже в 48,8% и остаться крупнейшим на российском рынке.

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