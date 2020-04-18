В России числится более 10,5 млн автомобилей сегмента SUV

В результате исследования российского автопарка эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что на 1 января 2020 года в нашей стране насчитывалось 10,6 млн кроссоверов и внедорожников. Это составляет 23,8% от общего количества легковых автомобилей, зарегистрированных в РФ, т.е. почти каждый четвертый относится к сегменту SUV.

Больше всего из них принадлежит отечественной марке LADA – 1,2 млн единиц, или 11,2% от всего парка SUV в стране. Каждый десятый кроссовер или внедорожник носит эмблему японского бренда Toyota (около 1,1 млн шт.). А замыкает тройку лидеров данного рейтинга еще одна марка из Страны Восходящего солнца – Nissan (почти 1 млн шт.; доля – 9,1%).

Кроме них, в ТОП-10 брендов по объему парка кроссоверов и внедорожников в России попадают: Chevrolet (711 тыс. шт.), Hyundai (659,4 тыс. шт.), Mitsubishi (641,4 тыс. шт.), УАЗ (587,6 тыс. шт.), KIA (561,6 тыс. шт.), Renault (536,1 тыс. шт.), Volkswagen (353,9 тыс. шт.).

Каждый пятый автомобиль сегмента SUV зарегистрирован в Москве или Подмосковье (1 млн 322,8 тыс. и 796,6 тыс. шт. соответственно). В ТОП-5 по количеству кроссоверов и внедорожников в парке входят также Санкт-Петербург (546,2 тыс. шт.), Краснодарский край (338,4 тыс. шт.) и Свердловская область (304,7 тыс. шт.).

Быстро узнать актуальную стоимость SUV (и не только) с пробегом можно с помощью калькулятора «Оценка авто».