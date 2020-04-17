Hyundai продлевает гарантию на коммерческие автомобили

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В условиях, когда государством приняты меры по предотвращению распространения коронавируса, компания Hyundai Truck and Bus Rus продлевает до 31 мая гарантию на коммерческие автомобили, у которых срок ее окончания приходится на период с 1 марта по 30 мая 2020 года. Отсрочка не распространяется на пробег, сообщает пресс-служба Hyundai Truck and Bus Rus.

Напомним, гарантия на базовые шасси грузовых автомобилей, реализуемых в России с 1 января 2017 года, составляет 3 года или 300 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. На новую модель грузовиков Hyundai Mighty установлены беспрецедентные условия – 5 лет или 500 тыс. км.

Сервисное обслуживание коммерческой техники Hyundai осуществляется через широкую сеть официальных дилеров, которая насчитывает 58 центра в различных регионах России.

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».