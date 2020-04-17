KIA предлагает возможность онлайн-одобрения кредита

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Компания KIA Motors Russia and CIS расширила функционал официального сайта компании, в условиях распространения коронавирусной инфекции создав дополнительные условия для соблюдения гражданами России режима самоизоляции. Совместно с банком-партнером программы KIA Finance - Русфинанс Банком - предлагает воспользоваться онлайн-одобрением кредита для дистанционного оформления покупки автомобиля, сообщает пресс-служба корейской марки.

Для этого клиентам предлагается на сайте kia.ru, после выбора автомобиля в конфигураторе и расчета кредита сразу заполнить заявку, чтобы получить финальное решение по кредиту удаленно. После одобрения заявки клиенту будет направлена информация официального дилера KIA о времени и месте оформления документов и получения автомобиля в соответствии с соблюдением санитарно-эпидемических требований, предписанных местными органами власти. Далее, после официального открытия дилерского центра, клиенту нужно будет только приехать к дилеру, чтобы подписать оригиналы документов и забрать автомобиль.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в марте более 38% от розничных продаж автомобилей KIA. С начала года 2020 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось более 16 тыс. клиентов, что соответствует уровню прошлого года. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится около 52% от общего числа кредитных договоров.

Напомним, ранее компания KIA Motors Russia and CIS предоставила клиентам возможность отсрочки прохождения регулярного технического обслуживания при наличии уважительных причин, связанных с пандемией COVID-19.