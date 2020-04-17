В правительстве обсуждают меры поддержки российского автопрома

#ПоддержиАвтобизнес

В правительстве начали формировать предложения по господдержке автопрома, которые будут обсуждаться на совещании у Владимира Путина 22 апреля.

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, решено, что уплату утильсбора концернам отсрочат до конца года. Речь идет о подготовленном Минпромторгом проекте постановления, в рамках которого такой возможностью могут воспользоваться концерны, подписавшие специнвестконтракты. Прямая поддержка отдельных концернов не рассматривается. При этом, по данным издания, Минфин выступает против отсрочки уплаты утильсбора. Утильсбор занимает существенную долю в расходах автопроизводителей, и при практически нулевых поступлениях от операционной деятельности отсрочка позволит избежать сокращений персонала. Высвободившихся средств будет достаточно для нормальной работы как минимум на один квартал, отмечают участники отрасли.

Кроме утильсбора в правительстве обсуждают необходимость обеспечить работу товаропроводящей цепи, то есть компонентных производств и дилеров. Открыть дилерские центры ранее уже рекомендовал Минпромторг, но только несколько регионов последовали совету. При этом участники рынка признают, что даже открытие дилерских центров не решает проблему отсутствия спроса, поскольку большинство клиентов не готовы в условиях неопределенности покупать автомобили. Конкретных мер поддержки спроса в правительстве, по словам источников, не сформировали. Они отмечают, что в условиях высокой закредитованности населения и проблем малого и среднего бизнеса действующие программы льготных автокредитования и лизинга вряд ли окажут значительный эффект. Новых идей пока не рассматривается. Предложение АЕБ запустить новую программу обновления парка другой собеседники называют спорным, говоря о том, что она перетянет спрос с первичного рынка, создавая дополнительное предложение подержанных машин. Но без поддержки спроса автозаводы, массово перезапустившиеся в начале недели, снова встанут уже через несколько недель: уже сейчас они работают в основном на склад. Фактически единственным платежеспособным покупателем осталось государство, но госзакупки не смогут поддержать рынок легковых машин.

Подробнее о последствиях карантинного режима для авторитейла – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».