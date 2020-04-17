Европейские продажи LADA в марте упали на 60%

По итогам марта в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 412 новых автомобилей LADA, что на 60,2% меньше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, продажи машин российской марки в ЕС падают третий месяц подряд, отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА). По итогам первых трех месяцев 2020 года реализация автомобилей LADA в Евросоюзе составила 534 единицы, снизившись на 55,7%.

Напомним, весной прошлого года АВТОВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей LADA в Европу. Причиной ухода на предприятии называют ужесточение экологических норм. Введенный прошлой осенью стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей. Между тем, в пресс-службе АВТОВАЗа заявляли, что у компании есть планы создать в тесном сотрудничестве с партнерами из Альянса глобальную модель и вернуться на рынок Европы. Судя по всему, речь идет о внедорожнике LADA 4x4 нового поколения, который после покупки АВТОВАЗом доли GM в совместном предприятии может получить название «Нива».