Европейский авторынок в марте упал наполовину

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам марта снизились на 51,8% и составили 853 тыс. 077 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), из-за вспышки коронавируса в большинстве стран Европы дилерские центры были закрыты со второй половины марта, чем и обусловлено падение реализации вдвое. По итогам первых трех месяцев 2020 года реализация автомобилей в Европе составила 3 млн 054 тыс. 703 единицы (-26,3%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за март, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 98219 машин (-47,5%). На второе место вышел Mercedes-Benz с показателем 55473 автомобиля (-36,8%). Третью строчку занимает BMW, реализовавший 55041 машину (-40,5%). Замыкают пятерку лидеров Audi (51398 шт., -43,8%) и Toyota (48254 шт., -36,6%).

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