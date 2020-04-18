АВТОСТАТ | Haval F7 стал самым популярным китайским автомобилем в России

Haval F7 стал самым популярным китайским автомобилем в России

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Haval F7 стал самым популярным китайским автомобилем в России

Рынок китайских легковых автомобилей в России. Тенденции и потребительская оценка
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что продажи китайских автомобилей в России по итогам 1 квартала 2020 года выросли в 1,5 раза. Между тем, как отмечают эксперты, в этом сегменте сменился лидер среди моделей.

Теперь им стал кроссовер Haval F7, чья реализация за три месяца составила 1658 машин. Он сумел опередить прежнего лидера – кроссовер Geely Atlas, который с результатом 1628 единиц стал вторым. Замкнул же тройку лидеров «китайского» сегмента среднеразмерный кроссовер Haval H6, который в 1 квартале разошелся тиражом в 1214 экземпляров. 

Показатели продаж остальных китайских автомобилей в России по итогам января – марта нынешнего года составили менее 1000 штук.

Какие еще модели из КНР (и не только) можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии продажи китайские автомобили модели-лидеры geely geely atlas haval haval f7

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