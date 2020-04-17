Продажи китайских автомобилей в России выросли в 1,5 раза

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 1 квартала 2020 года реализация новых автомобилей китайских марок в России составила 10 608 единиц. Это на 51,5% выше результата годичной давности (7 000 шт.).

Лидером здесь остается бренд Haval, продажи которого за январь – март увеличились в 2,8 раза до 4 047 автомобилей. На второй строчке – Geely, реализация которого выросла на 57% до 2 466 единиц. Третьим стал Chery с показателем 1 689 экземпляров (+37%). На четвертом месте расположился Changan, который по итогам 1 квартала продемонстрировал рекордный рост продаж – в 6,4 раза (до 1 245 шт.).

В пятерку самых популярных в РФ китайских марок также вошел Lifan (420 шт.; - 69%). Еще один представитель из Поднебесной – FAW – за три месяца увеличил продажи на 56% до 341 единицы. Реализация машин других китайских производителей выглядит следующим образом: DFM (269 шт.; -13%), Zotye (71 шт.; -87%), Brilliance (44 шт.; +2%), Foton (16 шт.; -70%).

Что касается результатов мартовских продаж, то здесь динамика еще выше, чем по итогам квартала: в прошлом месяце в РФ было реализовано 4367 китайских автомобилей – на 62% больше, чем в марте 2019-го.

Какие еще китайские (и не только) автомобили могут появиться в России – смотрите в «Календаре новинок».