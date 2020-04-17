Калужский завод Volkswagen возобновит работу в конце апреля

Компания Volkswagen Group Rus начнет постепенное возобновление производства на заводе в Калуге на неделе с 27 апреля 2020 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Volkswagen Group Rus, отметив, что после возобновления производства на всех производственных участках будут применяться меры по охране здоровья и соблюдению строгих гигиенических стандартов.

«Тем не менее, для поддержания достаточного уровня объемов производства, работа дилерских центров с выполнением всех мер по охране здоровья, требуемых государственными органами, должна быть разрешена», – добавили в Volkswagen Group Rus.

По итогам 2019 года на производственных площадках компании Volkswagen Group Rus было произведено 214 тыс. автомобилей, что на 7% выше показателя годичной давности. Так, на заводе компании в Калуге в прошлом году было выпущено 150 тыс. автомобилей (+5%), на производственной площадке в Нижнем Новгороде – 64 тыс. машин (+13%). Стоит отметить, что в декабре 2019-го на мощностях ГАЗа стартовало производство компактного кроссовера Skoda Karoq по методу полного цикла. Таким образом, Karoq стал третьей по счету моделью Skoda на конвейере этого предприятия после Octavia и Kodiaq.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первой половине 2020 года компания Volkswagen Group Rus планирует начать производство и продажи в России лифтбека Skoda Rapid второго поколения, а также нового Volkswagen Polo, который представлен теперь в кузове «лифтбек». Кроме того, в четвертом квартале на российском рынке появится новое поколение Skoda Octavia.