«Автотека» снизила стоимость своих отчетов

#ПоддержиАвтобизнес

Учитывая непростую экономическую ситуацию, «Автотека» приняла решение о поддержке клиентов, снизив стоимость своих отчетов. Данная мера действует до 30 апреля.

Теперь любой отчет «Автотеки» можно приобрести со скидкой 30% – всего за 89 рублей вместо 129 рублей.

При этом по объявлениям, размещенными дилерами на сайте «Авито», скидка увеличена до 50%, а стоимость отчета на такие автомобили составит всего 64 рубля. В самой компании рассчитывают, что это позволит стимулировать спрос в период резкого снижения клиентского трафика в дилерские центры.

В настоящее время «Автотека» поможет покупателям проверить интересующие их автомобили и отобрать подходящие варианты, не выходя из дома, а после снятия карантинных ограничений осуществить осмотр машин.

Напомним, «Автотека» – это проект, созданный при поддержке «Авито», который призван объединить и предоставить имеющиеся данные об истории автомобилей для снижения рисков покупателей и формирования цивилизованного рынка автомобилей с пробегом. Сегодня пользователям доступно более 10 млн VIN c уникальной информацией. А в сам проект привлечено более 1500 дилерских центров и СТО.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.