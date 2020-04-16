Renault передала волонтерскому движению кроссоверы Arkana

Компания Renault Россия присоединилась к масштабной акции «Оставайся дома», в рамках которой выделяет из своего парка пять полноприводных купе-кроссоверов Renault Arkana внедорожному Клубу 4х4 для поддержки автомобильного волонтерского движения, сообщает пресс-служба французской марки.

В течение месяца, начиная с 16 апреля, автомобили Renault Arkana будут использоваться для трансфера врачей и медицинского персонала, а также для доставки лекарств, продуктовых наборов и средств первой необходимости. Организаторы и волонтеры движения будут помогать пожилым гражданам, входящим в зону риска в связи с пандемией COVID-19, в Москве и Подмосковье.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новый купе-кроссовер Renault Arkana, который вышел на российский рынок в июле 2019-го, до конца года нашел 11311 покупателей. При этом более 60% владельцев являются новыми для бренда Renault. Новая модель привлекла более молодую аудиторию – например, более 25% клиентов моложе 34 лет, сообщает пресс-служба французской марки.

Arkana стала первой моделью, на которой был установлен новый турбированный мотор ТСе 150, созданный в сотрудничестве с Daimler, в паре с бесступенчатой автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения. Более 43% клиентов выбирают Renault Arkana с новым двигателем.

Автомобиль прошел подготовку к эксплуатации в специфических дорожных и климатических условиях различных регионов России и СНГ. Для автомобиля предлагается целый комплекс систем подогрева: передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсункок омывателя. Дистанционный запуск двигателя Renault Start активируется посредством ключа-карты, либо программированием с экрана Easy Link.

Высокий уровень безопасности Renault Arkana обеспечивают, в зависимости от комплектации, до шести подушек безопасности (две фронтальные, две боковые и две шторки), а также преднатяжители передних ремней безопасности. В зависимости от комплектации модель оснащается системой мониторинга слепых зон, системой контроля давления в шинах, а также круизконтролем с функцией ограничителя скорости.

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