Покупка автомобилей юрлицами в 1 квартале увеличилась на 11%

По данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", в январе - марте 2020 года юридические лица в нашей стране приобрели 50,7 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 11% больше, чем в 1 квартале 2019 года.

В марочном рейтинге здесь лидирует LADA - за отчетный период корпоративными клиентами было куплено 6,8 тыс. легковых машин отечественного бренда. На втором месте располагается Volkswagen (5,4 тыс. шт.), на третьем - KIA (4,9 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-5 по объему покупок автомобилей юридическими лицами за 1 квартал вошли Toyota и Renault (4,8 тыс. и 3,4 тыс. шт. соответственно).

Эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" отмечают, что в марте динамика корпоративных продаж была ниже (+8%). С чем это связано, можно узнать из видеоролика.