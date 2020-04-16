Более 3,5 тыс. грузовиков Hino попали под отзыв в России

Компания «Хино Моторс» объявила об отзыве 3522 грузовых автомобилей Hino 300 Series, изготовленных с июня 2011-го по март 2017 года. Причина отзыва транспортных средств: при задействовании стояночного тормоза поднятием рычага вверх стопор храпового механизма под действием пружины свободным концом может входить в зацепление с колесом не полностью, балансируя на вершине зуба храпового колеса, сообщает пресс-служба Росстандарта. В таком состоянии стопор не может полностью препятствовать возвратному ходу храпового колеса из-за недостаточного усилия пружины. В этом случае усилие привода стояночного тормоза может оказаться недостаточным для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности. На автомобилях будет выполнена замена рычага стояночного тормоза. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Компания Hino Motors, являясь частью концерна Toyota, отвечает за разработку и выпуск автобусов с грузовиками под брендом Hino. Дистрибьютором грузовой техники Hino в России является компания «Хино Моторс Сэйлс», учрежденная в 2008 году. Партнерская сеть дистрибьютора насчитывает более 30 предприятий-дилеров. Компания имеет головной офис в Москве и филиал в Приморском крае (город Артем). За счет такой географии дистрибьютор осуществляет оперативную дилерскую поддержку на Дальнем Востоке и в Сибири. Продуктовая линейка Hino представлена машинами полной массой от 3,5 до 30,7 тонн, предназначенных для различных сфер бизнеса. Основная продукция компании Hino на территории России – шасси, при этом клиентам также доступны грузовики в полной комплектации.

В октябре 2017 года японская компания Hino и правительство Московской области заключили соглашение о строительстве в городе Химки нового завода по производству грузовых автомобилей. Объем инвестиций в проект оценивается в 17 млн долларов США. Строительство предприятия началось в апреле 2019 года, первые автомобили должны сойти с конвейера в 2020 году. На новом заводе будет осуществляться сборка средне- и малотоннажных грузовых автомобилей в четырех модификациях: машины Hino 300 с полной массой 3,5 тонны и 7,5 тонны, а также Hino 500 на 12 и 18 тонн. Производственная мощность предприятия Hino Motors составит порядка 2 тысяч автомобилей в год. Автомобили Hino, которые будут производиться на новом заводе в Химках, предназначены не только для российского рынка, но также будут поставляться в страны ближнего зарубежья.

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