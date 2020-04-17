Эксперты оценили последствия карантинного режима для авторитейла

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С конца марта автосалоны закрыты в рамках введенных в стране мер по противодействию пандемии коронавирурса. Некоторые дилеры в этих условиях переходят на онлайн-продажи автомобилей.

По словам директора аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергея Целикова, такого апреля на российском рынке в истории еще никогда не было. Если учесть, что почти никто из дилеров не будет работать, продажи сократятся на 70-90%. Есть отдельные регионы, где некоторые дилеры в какие-то дни апреля все же работают. Они-то и обеспечат эти 10-30% рынка.

«Боюсь, что май начнется не лучше апреля и результат майских продаж будет зависеть от даты окончания «изоляции» покупателей от дилеров. Вполне может быть падение на те же 70-90%. Дальше очень хотелось бы верить, что острая фаза коронавируса пройдет. В этом случае с июня страна постепенно начнет возвращаться к обычному рабочему ритму. Но спрос на новые автомобили все равно не вернется на «довирусный» уровень. Поскольку начнется сильное влияние на рынок экономического кризиса. Покупательская способность сократится еще больше, а цены вырастут еще выше. В целом по году можно ориентироваться на снижение ранка новых легковых автомобилей от -30% (оптимистический сценарий) до -50% (пессимистический сценарий)», – прогнозирует Сергей Целиков.

В свою очередь, генеральный директор компании «Фреш Авто» Денис Мигаль отмечает, что сейчас дилеры вынуждены бороться с вызовами минимум с двух сторон: во-первых, это практически нулевой спрос и затихший рынок, а во-вторых, это действия партнеров, банков и импортеров.

«Предполагаю, что после всеобщей самоизоляции, когда снизится спрос и, соответственно, темп производства новых автомобилей, кредиторы станут предъявлять еще более строгие требования к дилерам, и у тех, кто окажется в черном списке, будет очень мало шансов выжить. Многие дилеры еще до пандемии находились в тяжелом положении и с трудом выполняли свои обязательства перед банками и импортерами, и на них это скажется однозначно негативно. При этом слияния и поглощения, на мой взгляд, тоже не станут панацеей: рынок меняется, и те, кто на этом фоне захватывает конкурентов, чтобы нарастить свою долю, становится более неповоротливым и менее способным на быстрые изменения. Важнее сейчас наблюдать за рынком и анализировать новые предпочтения банков, импортеров и клиентов – и на основании этого быть гибкими, реструктурировать процессы и создавать новые продукты», – резюмирует Денис Мигаль.

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