КАМАЗ начал выпуск рестайлинговых грузовиков

В конце сентября, как и планировалось, КАМАЗ начал производство рестайлинговых грузовых автомобилей. Напомним, образцы рестайлинговых машин уже демонстрировались на выставках СТТ-2009 и «Интеравто-2009».

На сегодня сданы два автомобиля с рестайлинговыми кабинами: бортовой тягач КАМАЗ-65117 отгружен в готовом виде потребителю, а шасси КАМАЗ-6520 перегоняется на НЕФАЗ для установки самосвального кузова. В октябре будет выпущено 11 рестайлинговых автомобилей – в соответствии с полученными на них заказами. В ноябре и декабре счёт пойдёт уже на десятки и сотни единиц. Руководство компании приняло решение, что с начала 2010 года все грузовые автомобили КАМАЗ будут выпускаться только в новой комплектации. Будет увеличиваться выпуск грузовиков с двигателями Сummins, коробками передач ZF и комплектующими других совместных предприятий КАМАЗа и его партнёров, что значительно повышает эксплуатационные характеристики камских грузовиков.

Как отмечают на КАМАЗе, изменения коснулись буквально всех узлов, агрегатов и систем автомобилей. Так, с освоением двигателей уровня «Евро-3», в том числе и с топливной аппаратурой Common Rail, раздвинулся диапазон их мощности – до 400 л.с. Больше становится в конструкции автомобилей электроники. Улучшен экстерьер и интерьер кабины, для потребителей обеспечен современный уровень комфорта, эргономики и дизайна. Все новые компоненты кабины, за исключением светотехники, изготавливаются в Набережных Челнах – на прессово-рамном заводе КАМАЗа и в проектно-производственной фирме «Автодизайн».