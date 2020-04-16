General Motors передал автомобили НМИЦ радиологии

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Компания General Motors Россия оказывает поддержку российским медикам, которые каждый день спасают жизни людей и ведут сложную борьбу не только с коронавирусом, но и с онкологическими заболеваниями, и передает НМИЦ радиологии автомобили Cadillac и Chevrolet.

В помощь врачам для обеспечения различных возросших медицинских нужд General Motors предоставила НМИЦ радиологии автомобили всего своего модельного ряда: Chevrolet Traverse, Tahoe, Cadillac Escalade, XT5 и XT6. Автомобили были переданы бесконтактным способом, чтобы максимально избежать рисков, связанных с социальной дистанцией на время эпидемии.

«Выделенные в пользование нашего Центра автомобили хотя и не закроют всю потребность в логистике, но существенно ускорят многие процессы. Я хочу от лица всего коллектива Центра и пациентов поблагодарить компанию General Motors за такое внимание к нашей работе и оказанную помощь», – заявил генеральный директор НМИЦ радиологии А.Д. Каприн.

В свою очередь, GM Россия призывает всех оставаться дома и следовать рекомендациям по профилактике заболеваемости. А для обеспечения выбора автомобиля открыт новый сервис онлайн бронирования и покупки автомобилей Cadillac cars.cadillac.ru.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.