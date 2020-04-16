Китайский авторынок в марте снизил темпы падения

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам марта снизились на 48,4% и составили 1 млн 043 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), в прошлом месяце власти КНР взяли под контроль ситуацию с коронавирусом в стране, и многие предприятия, приостановленные из-за действовавших ограничений, возобновили работу.

В то же время потребительский спрос на авторынке остается слабым, тогда как корпоративные продажи начали активно восстанавливаться. По итогам первых трех месяцев 2020 года китайский авторынок сократился на 42,4% до 3 млн 672 тыс. машин.

Согласно прогнозу CAAM, продажи автомобилей в Китае снизятся более чем на 10% в первом полугодиию По итогам всего 2020 года падение замедлится примерно до 5%, если ситуация с коронавирусом улучшится как в Китае, так и за рубежом.

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