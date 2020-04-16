АВТОВАЗ запустил систему онлайн-заказа автомобилей

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АВТОВАЗ с 15 апреля запустил систему онлайн-заказа автомобилей. Для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Чтобы оформить онлайн-заказ, необходимо выбрать понравившийся автомобиль LADA на сайте lada.ru. Клиенты по-прежнему имеют возможность проверить автомобили, имеющиеся на складе у предпочитаемого дилера, и отправить свои контакты для обратного звонка. Система сама уведомит дилера, и менеджер автосалона свяжется с клиентом для дистанционной презентации выбранного автомобиля и обсуждения деталей сделки, в том числе на условиях трейд-ин или с использованием кредита, установки дополнительного оборудования. После оплаты, в зависимости от ситуации в регионе, автомобиль можно забрать в автосалоне или заказать доставку на дом с помощью эвакуатора.

Напомним, ранее в целях повышения комфорта и безопасности клиентов в ситуации распространения коронавируса АВТОВАЗ и Сетелем Банк ввели дополнительные возможности, позволяющие клиентам осуществлять бесплатное дистанционное погашение автокредитов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ в марте реализовал на российском рынке 32808 автомобилей LADA – на 3% меньше, чем годом ранее. По итогам трех месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 79600 машин, что на 3% ниже показателя годичной давности. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 20,0% против 21,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Добавим, что в начале марта АВТОВАЗ начал производство новой специальной серии LADA XRAY Сross Instinct, оснащенной мультимедийной системой Яндекс.Авто. Новая серия автомобиля станет флагманом линейки кроссоверов XRAY Cross. Отличительные особенности экстерьера специальной серии – черная крыша, черные зеркала и черные диски колес с алмазной шлифовкой. Интерьер отличают специальная обивка сидений, черные ручки дверей с эффектом глянца, а также бейдж с названием серии.