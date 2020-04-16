Chery наращивает продажи через онлайн-магазин

В условиях введенных ограничений из-за коронавируса компания Chery продолжает поддерживать клиентов и предоставляет возможность выбрать и забронировать автомобиль дистанционно, из любого уголка России. Сделка в онлайн-магазине Chery проходит под полным контролем дистрибьютора, сообщает пресс-служба китайской марки.

С 1 по 14 апреля в онлайн-магазин Chery обратились более 100 потенциальных клиентов, 45 из которых забронировали автомобиль в нужном цвете и комплектации. C 11 клиентами согласована доставка автомобиля к дому в апреле. Для остальных клиентов компания «Чери Автомобили Рус» обеспечивает возможность получить автомобиль в дилерском центре после завершения режима повышенной готовности и самоизоляции.

Как отмечается, для онлайн-клиентов компания «Чери Автомобили Рус» фиксирует цены до конца карантинных ограничений. Индивидуальный подбор, в том числе бронирование автомобилей, происходит со складов дистрибьютора и производителя марки. Также организована доставка кроссоверов Chery на дом клиенту в регионах. Автомобиль предварительно проходит процедуру дезинфекции.

Кроме того, с 28 марта на официальном сайте марки chery.ru можно удаленно подать заявку на кредит в банки-партнеры. Решение банка по заявке приходит в течение нескольких минут. Сервисом воспользовались 14 клиентов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году объем продаж онлайн-магазина Chery составил 276 автомобилей, что на 12% выше показателя годичной давности. В декабре через онлайн-магазин было подано 180 заявок на бронирование кроссоверов, часть из которых была конвертирована в продажи в первом квартале 2020 года.

Российские дилеры Chery в марте реализовали 815 автомобилей – на 89% больше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2020 года в России было продано 1689 кроссоверов Chery, что на 37% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Напомним, с 1 марта 2020 года российские дилеры Chery начали продажи нового семиместного кроссовера Chery Tiggo 8. Как сообщалось ранее, также в 2020 году на российском рынке появятся и другие новинки от Chery. Так, во втором квартале 2020-го список комплектаций Tiggo 4 будет расширен до пяти, в третьем квартале ожидается появление Tiggo 7 Pro, в четвертом квартале – Tiggo 2 Pro.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».