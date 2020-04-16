В Китае раздадут людям деньги, чтобы восстановить автомобильную отрасль

Коронавирусная пандемия нанесла серьезный удар по многим отраслям экономики Китая. Однако сейчас, в период паузы (страна ожидает вторую волну заражений, которая, возможно, снова посадит страну на карантин), правительство идет на беспрецедентные меры поддержки своих базовых промышленных направлений. В частности – автомобильной отрасли.

Так, например, сначала Пекин объявил, что продлит на 2 года налоговые льготы для производителей экологичных транспортных средств, таких как электромобили. Затем в ассоциации СААМ предлагали также увеличить квоты на выдачу автомобильных номерных знаков – в тех регионах, где покупка новых машин ограничена. Пока не известно, прислушалось ли правительство к этому предложению, но сейчас оно решило простимулировать продажи автомобилей еще более кардинальным способом. Чтобы побудить людей к покупке машин, власти предложили им денежные субсидии в размере до 1400 долларов за автомобиль.

Почему Китай идет на такие меры? Автомобильная отрасль для страны является одним из столпов экономики. Напомним, что Китай сегодня это не только гигантский авторынок, занимающий по объемам первое место в мире, но еще и огромное количество заводов по сборке автомобилей и производству автозапчастей для автопредприятий других стран. По самым скромным подсчетам, которые приводит Lenta.Ru, ссылаясь на CNN и правительственные источники, более 40 млн жителей Поднебесной связаны с этим сектором экономики. Каждый год отрасль приносит стране более 1 триллиона долларов США, что составляет примерно 10 процентов от общего объема производства.

Однако сегодня, несмотря на запуск стоявших из-за коронавируса автозаводов, отрасль находится в глубоком кризисе. Напомним, что еще в конце 2019 года эксперты предрекали авторынку Китая в 2020 году падение – из-за замедления экономического роста в стране, сложностей в вопросах экспорта (противоречия с США) и ряда других причин.

Однако потом, как известно, ко всем этим проблемам добавилась коронавирусная эпидемия. Сейчас главная проблема в стране – восстановить покупательский спрос, иначе склады заполнятся, и производство придется останавливать уже по другим причинам. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам февраля продажи пассажирских автомобилей в Китае рухнули на 81,7% и составили 240 тыс. единиц.

Как отмечали в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), эпидемия коронавируса, разразившаяся в стране в конце января, нарушила нормальный рабочий ритм в отрасли и практически парализовала потребительский спрос. По итогам первых двух месяцев 2020 года китайский авторынок сократился на 43,6% до 1 млн 831 тыс. машин. У многих компаний автопроизводителей в Поднебесной падение спроса в феврале превысило 80%.

Фото: news.myseldon.co