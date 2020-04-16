Uremont обеспечит бесплатное техобслуживание машин «Скорой помощи»

#ПоддержиАвтобизнес

Машины скорой помощи в автосервисах смогут бесплатно получать ТО (в частности – не платить за работу по замене тормозных колодок и масла). Такую меру поддержки ввел онлайн-автосервис Uremont. На данный момент к платформе Uremont подключено более 16 тыс. станций техобслуживания (СТО), сообщает пресс-служба онлайн-автосервиса.

Так, Uremont предоставил медицинским работникам и людям старше 65 лет 50%-ную скидку на плановое техническое обслуживание. Срок действия акции – до 31 августа 2020 года.

При этом «Скорые» смогут получить ТО бесплатно в автосервисах, подключенных к Uremont. Несмотря на то, что «Скорая помощь» обслуживается не в частных мастерских, сервисы Uremont готовы принять водителей «Скорых» по вопросам ТО. Таким образом, автомобили можно будет быстрее обслужить – процедуры не нужно будет согласовывать. Срок действия акции – так же до 31 августа 2020 года.

Кроме этого, Uremont, учитывая непростую экономическую ситуацию, окажет бизнесу по ремонту автомобилей юридическое сопровождение и бесплатную консультационную помощь. Также онлайн-автосервис будет бесплатно подключать к своей системе новые СТО и отменит комиссию на обслуживание.

Представители агрегатора добавили, что сотрудники компании следуют рекомендациям врачей и на период пандемии коронавируса переведены на удаленный режим работы.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.