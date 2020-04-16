«Тойота Мотор» разработала программу поддержки клиентов в условиях пандемии коронавируса

#ПоддержиАвтобизнес

В сложной ситуации, связанной с пандемией коронавируса COVID-19, компания «Тойота Мотор» разработала программу поддержки владельцев автомобилей Toyota и Lexus, которая включает меры по продлению гарантии и сервисных программ, специальные правила погашения кредитов, а также особые условия приобретения новых автомобилей.

Так, компания «Тойота Мотор» приняла решение сохранить текущие цены на автомобили модельных рядов Toyota и Lexus до конца мая 2020 года без изменений. Действие специальных предложений, включающих особые условия при сдаче автомобиля в трейд-ин, выгодные кредитные ставки и специальные цены на модели, будет распространяться на весь май 2020 года, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор».

Для клиентов, которые из-за пандемии COVID-19 столкнулись с трудностями при получении технического и гарантийного обслуживания автомобилей, компания предусмотрела возможность получить эти услуги после того, как ситуация стабилизируется, с сохранением всех условий гарантии. Если у клиента возникла гарантийная неисправность, а дилерские центры в регионе закрыты, ремонт автомобиля будет проведен, как только дилерские центры возобновят работу. Факт невозможности прохождения планового ТО в период с 28.03.20 по 30.04.20 будет также принят во внимание.

Пролонгация также касается постгарантийных контрактов «Формула Уверенности» и «Lexus комплимент»: если окончание действия контракта приходитсяна период с 30 марта по 30 апреля 2020 года, он автоматически пролонгируется до 15 мая 2020 года или далее, если срок ограничительных мер из-за пандемии COVID-19 будет продлен.

Пользователи программы «Помощь на дороге» могут сохранять уверенность в том, что им будет оказана необходимая помощь. Несмотря на сложившуюся ситуацию, все стандартные сервисные службы программы «Помощь на дороге» продолжают свою работу. Если у владельца автомобиля Toyota или Lexus возникнет необходимость эвакуации и дилерские центры в регионе будут закрыты, доставка автомобиля будет организована к дому клиента, а после снятия ограничительных мер – в дилерский центр. Сама программа «Помощь на дороге» и возможность ее продления продолжат действовать до 15 мая 2020 года, если окончание срока действия наступит в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года. В случае, если срок ограничений из-за COVID-19 будет продлен, условия пролонгации программы будут дополнительно пересмотрены.

«Тойота Банк» делает все, чтобы обеспечить безопасность клиентов в условиях самоизоляции. Чтобы минимизировать использования банкоматов и терминалов оплаты, банк отменил комиссию за погашение кредита до 75 тыс. рублей через собственное мобильное приложение до конца апреля. Таким образом клиенты смогут произвести платеж по кредиту дистанционно, не выходя из дома. Удобство работы с приложением уже оценили клиенты: каждую неделю количество пользователей увеличивается на 10%. Также на сайтах toyota.ru и lexus.ru на страницах моделей можно подать заявку на кредит в режиме онлайн.

«Тойота Банк» осуществляет клиентские операции в обычном режиме: в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 списание ежемесячных платежей будет производиться в соответствии с действующими графиками платежей при наличии достаточной суммы на текущем счете заемщика. В случае отсутствия необходимой суммы для списания ежемесячного платежа или планового погашения кредита банк не будет производить начисление штрафов и/или пени до первого рабочего дня. После начисление штрафов и пени будет производиться в стандартном режиме.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.