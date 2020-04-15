Renault отказалась от продаж легковых автомобилей в Китае

Французская компания Renault решила прокинуть легковой сегмент китайского рынка и продать свою долю в совместном предприятии Dongfeng Renault Automotive Company (DRAC).

Как пишет портал «Колеса.ру», DRAC была основана в декабре 2013 года и должна была стать плацдармом для локализации французских автомобилей в Китае. В феврале 2016-го в городе Ухань был запущен завод по производству кроссоверов Renault. Первым на конвейер встал компактный Kadjar, затем к нему присоединились среднеразмерный Koleos и субкомпактный Captur. Завод способен производить по 150 тысяч машин ежегодно с возможностью удвоения этой мощности. К 2022 году в Китае планировалось продавать по 550 тыс. автомобилей Renault в год.

Однако в лучшем для себя 2017 году французская марка продала в Поднебесной только 72221 автомобиль. В 2018-м спрос упал до 50109 штук, в 2019-м – до 18281 единиц, и это несмотря на расширение модельной линейки и появление в ней бюджетного электрического кросс-хэтчбека Renault City K-ZE.

По данным Reuters, руководство Dongfeng еще год назад ожидало, что Renault захочет избавиться от своего неудачливого китайского актива, но окончательное решение было принято только сейчас, на фоне пандемии COVID-19, резкого падения продаж на всех рынках, в том числе китайском и трудного финансового положения французской компании. На этом фоне сдача рынка КНР – небольшая потеря: Renault продаст свою 50-процентную долю в DRAC китайскому партнеру (сумма сделки не разглашается), завод в Ухане перестанет выпускать французские автомобили.

Тем не менее, формально компания Renault не покидает китайский рынок. Выпуск электромобиля City K-ZE продолжится (правда, не факт, что именно под маркой Renault), а в следующем году появится его европейская версия под маркой Dacia. В строю также остается совместное c Jiangxi Jiangling Motors предприятие JMEV, которое выпускает линейку бюджетных электромобилей (под собственной маркой) и планирует к 2022 году занять 45% китайского рынка «электричек».

Продолжит работу и совместное предприятие Renault Brilliance Jinbei Automotive Co. (RBJAC), выпускающее коммерческие микроавтобусы и фургоны (опять-таки не под маркой Renault, а под своей собственной) – его руководство Renault считает очень перспективным в свете ожидаемого роста логистического сектора в Китае (читай – доставки товаров населению). Renault поможет китайским партнерам модернизировать производство и добавить в продуктовую линейку современные LCV.





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