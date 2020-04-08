КАМАЗ запустит производство нового тягача не раньше лета

КАМАЗ, который в декабре прошлого года собрал опытно-промышленную партию грузовиков нового поколения КАМАЗ-54901, в данный момент продолжает выпуск этих автомобилей в режиме тестирования и отладки производства.

По данным "Российской газеты", полноценное серийное производство принципиально новой модели начнется не раньше лета 2020 года, после чего КАМАЗ-54901 поступит в продажу. Между тем, уже сейчас грузовик нового поколения можно встретить на дорогах нашей страны. Тягачи были переданы транспортным компаниям в тестовую эксплуатацию, по окончании которой производитель получит обратную связь. Модель дорабатывается с учетом пожеланий потребителей.

Напомним, КАМАЗ планирует создать широкую продуктовую линейку семейства К5. Флагманской моделью станет тягач КАМАЗ-54901. В дальнейшем на рынок планируется вывести самосвал КАМАЗ-6595, который адаптирован для работы в строительном секторе. В ближайшие 2,5 года вся гамма нового семейства тягачей, состоящая из пяти модификаций, будет полностью освоена.

Магистральный тягач КАМАЗ-54901 позаимствовал каркас у Mercedes-Benz Actros четвертого поколения. В результате его кабина унифицирована с немецким "донором" по большей части внутренних и наружных деталей, но при этом у "КАМАЗа" свой передок и оригинальный салон. На первых порах российский грузовик будет локализован на 80-85%.

КАМАЗ-54901 оснащается 12-литровым турбодизелем Р6, разработанным в сотрудничестве с немецко-швейцарской компанией Liebherr. Заявленный ресурс силового агрегата равен 1,5 млн км при межсервисном интервале 150 тыс. км. Двигатель способен выдавать от 400 до 550 л.с. Максимальную мощность мотор развивает при 1900 об/мин, крутящий момент составляет 2060 Нм при 1300 об/мин. Силовой агрегат работает в паре с роботизированной 12-ступенчатой коробкой передач ZF Traxon. В планах также рассматривается возможность установки и механической коробки передач.

Кабина К5 отличается большим объемом пространства в салоне: от пола до потолка - 1980 мм, внутренняя ширина - 2270 мм. В салоне 54901-го органы управления и панель приборов с доступом на расстоянии вытянутой руки, сиденье с широким диапазоном регулировок, два спальных места и 10-дюймовый тачскрин.

Стоимость "базового" исполнения тягача составит около 6,5 млн рублей. В цену заложен обязательный трехлетний сервисный контракт, покрывающий гарантийный период. Для сравнения: за 7 млн рублей сегодня предлагается новая Scania или Mercedes-Benz Actros в "базе".

В начальное же в оснащение КАМАЗ-54901 заявлены увеличенный до 1400 литров запас топлива, контроль нагрузки на ведущий мост, система экстренного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС" с автоматическим срабатыванием при опрокидывании, ограничитель максимальной скорости (функцию устройства выполняет адаптационный блок совместно с электронным блоком управления двигателем), система стабилизации ESP. В качестве опций доступны предпусковой подогреватель двигателя, автономный отопитель и кондиционер (с хладагентом R134A).

Напомним, ранее КАМАЗ также представил перспективный тягач поколения К6 -54907. Прототип под названием Continent был показан к 50-летнему юбилею предприятия. Выход КАМАЗа-2020 запланирован на 2024-2025 гг.

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