Мировые продажи электромобилей в 2020 году могут упасть более чем на 40%

Продажи электромобилей в мире могут упасть на 43% и составить 1,3 млн единиц к концу 2020 года, согласно новому исследованию компании Wood Mackenzie. В 2019 году объем продаж электромобилей приблизился к 2,2 млн единиц, пишет агентство «Финмаркет».

Одним из факторов, который приведет к падению рынка электромобилей в текущем году, является пандемия коронавируса. Также на это влияет потенциальная отсрочка обновления автопарков в связи с падением цен на нефть и выжидательный подход потребителей к покупке новых автомобилей.

Аналитики Wood Mackenzie отмечают, что темпы спроса в Китае восстановятся до уровней 2019 года к ноябрю 2020 года, тогда как в Европе это произойдет к декабрю. Годовой спрос в США, как ожидается, будет отставать от показателя за 2019 год на 30% к концу текущего года.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года продажи новых электромобилей в России снизились на 20% и составили 53 единицы. Между тем, ранее Совет ЕЭК объявил о вступлении в силу с 4 мая 2020 года нового правила об отмене таможенных пошлин на ввозимые автомобили с полностью электрической силовой установкой. Новое постановление будет действовать до 31 декабря 2021 года. Обнуление коснется новых и подержанных электромобилей, а также будет распространяться на все страны, входящие в Евразийский экономи­ческий союз – это Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. По мнению специалистов, поскольку сейчас на территории Евразийского союза нет масштабного производства электрических автомобилей, такое решение приведет к снижению цен и повышения спроса на электромобили, а также будет способствовать развитию зарядной инфраструктуры.

Стоит отметить, что в 2014 и 2016 году в ЕЭК уже пытались привлечь электромобили на российский рынок. Но тогда льготы получили только юридические лица, поэтому это не привело к росту числа электромобилей в стране. Сейчас компаниям приходится платить за ввоз электромобилей 15% от стоимости. В этот раз, помимо организаций, нововведение коснется и физических лиц, которые сегодня обязаны платить пошлину в размере 48-54% от стоимости автомобиля.

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