Suzuki Jimny отмечает 50-летний юбилей

Компания Suzuki в апреле 1970 года начала производство внедорожника Suzuki Jimny, который отмечает свое 50-летие. С момента выхода первого поколения Jimny в 1970 году, в мире продано более 3 млн всех поколений этого внедорожника. В России, с 1998 года, когда компания Suzuki официально вышла на местный рынок, реализовано 17,5 тыс. автомобилей Jimny, сообщает пресс-служба японской марки.

Сегодня выпускается четвертое поколение Jimny, презентация которого состоялась в Японии в 2018 году, а в России модель стала продаваться с августа 2019 года. Новый Suzuki Jimny доступен на российском рынке с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 102 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической передач или 4-диапазонным «автоматом» фирмы Aisin. Модель предлагается в двух комплектациях – GL и GLX – по цене от 1 млн 489 тыс. рублей до 1 млн 699 тыс. рублей соответственно.

Как и прежде, внедорожник имеет лонжеронную раму лестничного типа, прочную зависимую подвеску, а также подключаемый полный привод. Для автомобиля в новом поколении доступна интеллектуальная система полного привода AllGrip Pro. Особенностью этой системы является наличие раздаточной коробки с возможностью подключения пониженной передачи, которая увеличивает крутящий момент двигателя. Подключаемый полный привод Jimny может работать в трех конфигурациях: 2Н, 4Н и 4L. Что касается геометрии нового Jimny, угол въезда составляет 37 градусов, съезда – 49, угол продольной проходимости равен 28 градусам. Радиус разворота внедорожника составляет 4,9 м, дорожный просвет равен 210 мм.

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