Geely раскрыла дизайн нового электрического кроссовера Geometry C

Компания Geely опубликовала изображения новой модели собственного суббренда Geometry. Электрический кроссовер Geometry C станет вторым автомобилем в модельном ряду марки после седана Geometry A, сообщает пресс-служба Geely.

Как отмечается, закрытая передняя панель, встроенные светодиодные фары и логотип с серебристой окантовкой придают автомобилю футуристичный образ. Отдельного внимания заслуживает световое оснащение новинки: она получила 1,2-метровую светодиодную линию, соединяющую задние фонари и насчитывающую более 216 диодов, а также фары с 80 диодами в каждой из них.

Стоит отметить, что новый Geometry C предлагает возможность интеллектуального сетевого соединения, а также оснащен системой беспилотного управления, разработанной компанией Geely. Ожидается, что в будущем кроссовер Geometry C получит связь 5G и более усовершенствованную систему беспилотного управления уровня L4 – именно эти технологии являются отличительной чертой новинки.

Электрический кроссовер Geometry C построен на той же архитектуре, что и его предшественник – седан Geometry A. Новинка оснащена 204-сильным электромотором, а запас хода составляет 400 либо 520 км по циклу NEDC (в зависимости от емкости батареи). Габариты новой модели Geometry стандартны для своего класса: в длину Geomerty C достигает 4432 мм, в ширину – 1833 мм, в высоту – 1560 мм, а колесная база равна 2700 мм.





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