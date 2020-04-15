ГК «Автоимпорт» исполнилось 23 года

Группе компаний «Автоимпорт» сегодня, 15 апреля, исполнилось 23 года. Начав свою деятельность в 1997 году, сегодня компании, входящие в «Автоимпорт», являются официальными дилерами известных мировых и отечественных производителей: Mercedes-Benz, Lexus, Volkswagen, Toyota, Huyndai, Mitsubishi, KIA, Skoda, LADA, Peugeot, Citroen, Niva Chevrolet, УАЗ, Haval, Ford, Iveco.

Дилерские центры ГК «Автоимпорт» расположены в Рязани, Липецке и Туле. Полный список дилеров по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Помимо новых автомобилей, компания занимается продажей авто с пробегом, на каждой локации функционируют сервисы, где клиенты могут качественно отремонтировать машину.

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» поздравляет коллектив ГК «Автоимпорт» с 23-летием компании и желает дальнейших успехов!