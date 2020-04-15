Стали известны подробности о внедорожнике Haval H5 для России

Компания «Хавейл Мотор Рус» раскрыла подробности о новом внедорожнике Haval H5 для российского рынка, который будет доступен в двух комплектациях: Comfort и Premium. С сегодняшнего дня на официальном сайте Haval уже можно оформить онлайн предзаказ на новинку, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Уже в базовой комплектации Haval H5 имеет климат-контроль, задние датчики парковки, мультимедиасистему с сенсорным экраном и круиз-контроль с управлением на руле. В топовой комплектации Premium дополнительно предусмотрены кожаный салон, электрорегулировка сидений и камера заднего вида с динамической разметкой. Багажный отсек оснащается шторкой, крючками и такелажными кольцами для фиксации груза, а также напольным покрытием, защищающим салон автомобиля от пыли и грязи.

Haval H5 будет представлен в варианте с четырехцилиндровым турбированным бензиновым двигателем объемом 2.0 л, мощностью 150 л. с. и 177 л. с. Двигатели агрегатируются 6-ступенчатой механической трансмиссией. Автомобиль получил полный привод с электроуправлением и системы помощи водителю на бездорожье: систему курсовой стабилизации (ESP), антиблокировочную систему (ABS), систему помощи при старте на подъеме (ННС) и при спуске со склона (HDC).

В Haval H5 используется независимая торсионная двухрычажная с амортизаторами подвеска спереди и многорычажная пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости – сзади. Использование различных алгоритмов раздаточной коробки BorgWarner TOD для лучшего распределения крутящего момента позволяет достигнуть оптимальной управляемости, устойчивости и проходимости.

Haval H5 пополнит линейку моделей HAVAL, которые выпускаются на заводе в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области. При производстве внедорожника H5 для российского рынка на заводе Haval применяются те же технологии защиты кузова от коррозии, как и на флагманской модели H9. Эти меры включают: электрофоретическое покрытие всего кузова, нанесение антикоррозийного воска в дверях и крышку багажника, автоматизированное нанесение антикоррозийного покрытия PVC на днище автомобиля и нанесение антикоррозийного воска на раму, а также переднюю и заднюю подвеску автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры Haval реализовали 1599 автомобилей, что в 2,9 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых трех 2020 года в России было продано 4047 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 2,8 раза). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто».