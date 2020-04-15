Покупки новых мотоциклов в России выросли более чем вдвое

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – марте текущего года россияне приобрели 1961 новый мотоцикл, что на 105,1% больше, чем в 1 квартале 2019 года.

Более половины (55,7%) из этого количества пришлось на мототехнику пяти брендов – BMW, Bajaj, Racer, Motoland и Harley-Davidson. Более подробная информация об этом содержится здесь.

Практически каждый четвертый новый мотоцикл, купленный в первые три месяца 2020 года, был поставлен на учет в Москве – на столицу пришлось 523 таких экземпляра. В Московской области, которая заняла второе место, местные жители приобрели 235 единиц мототехники. В ТОП-5 по объему данного рынка также вошли: Санкт-Петербург (113 шт.), Краснодарский край (87 шт.) и Свердловская область (72 шт.).

Кроме рынка мототехники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».