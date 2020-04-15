Центробанк включил автодилеров в перечень пострадавших отраслей

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Банк России расширил перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса и к которым теперь будут применяться регуляторные послабления при кредитовании банками, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Как пишет агентство «РИА Новости», в расширенный перечень, в частности, вошли производство, торговля, обслуживание и ремонт автотранспорта, а также соответствующие бытовые услуги. Таким образом, авторитейл официально признан отраслью, сильно пострадавшей от последствий распространения коронавируса. Благодаря этому организации, действующие в этих направлениях, могут до 30 сентября обратиться в банки с требованием о приостановке своих обязательств по кредитным договорам. По словам Эльвиры Набиуллиной, в зависимости от развития ситуации сроки действия регуляторных послаблений могут быть продлены.

Как говорит директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников, в период действия режима самоизоляции выручка всех игроков сильно упала, а издержки остались по-прежнему высокими. Для ведения бизнеса требуются большие земные средства. Помимо издержек, дилеры сильно зависят от экономической ситуации и потребительского спроса. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, как скоро дилерам разрешат полностью возобновить работу, а также какие меры поддержки отрасли будет готово предложить правительство, как будет стимулироваться спрос.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на январь 2020 года в России насчитывалось 3370 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. При этом за прошлый год их количество уменьшилось на 80 (в январе 2019-го было 3450 дилеров).