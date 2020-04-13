Правительство РФ ускоряет внедрение беспилотных транспортных средств на дорогах страны

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил целому ряду министерств и ведомств (Минтрансу, МВД, Минпромторгу, Минэкономразвития) разработку мероприятий по тестированию и поэтапному вводу на дорогах нашей страны беспилотных транспортных средств. Информация об этом содержится на официальном сайте правительства. Речь идет о начале опытной коммерческой эксплуатации в отдельных субъектах РФ «высокоавтоматизированных» транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.

Все это - в рамках мартовских поручений президента РФ, когда тот встречался с потенциальными инвесторами. Напомним, что, тогда Владимир Путин устанавливал сроки для выполнения поручения - 31 мая, сейчас сроки сдвинули на 12-е число.

Отметим, что в соседней с нами Финляндии уже допускается отсутствие водителя в кабине движущегося беспилотника, и на дорогах этой страны еще в прошлом году можно было встретить даже не один, а целый караван беспилотных грузовиков. Что касается «отдельных субъектов РФ», на территориях которых начнут проводить тесты, то перечень их давно известен - соответствующее постановление Правительством РФ было принято ранее.

Пока не ясно, ускорит ли внедрение наземного проекта беспилотников нынешняя ситуация с коронавирусом. Во всяком случае, испытания воздушных высокоавтоматизированных транспортных средств в интересах борьбы с распространением коронавируса уже активно проводятся. Так, например, всего несколько дней назад, 11 апреля, на аэродроме Орловка прошли учения, в ходе которых отрабатывалась возможность оповещения населения с помощью беспилотных воздушных средств, а также доставка медицинских грузов и проб на коронавирус, сообщают «Известия». Из других источников нам стало известно, что комплексное мероприятие включало в себя еще и меры по дезинфекции зараженных зон с использование беспилотных воздушных средств.