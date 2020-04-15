Hyundai Tucson получил спецверсию со встроенной системой Яндекс.Авто

Компания «Хендэ Мотор СНГ» представила кроссовер Hyundai Tucson в специальном исполнении Way, оборудованном встроенной системой Яндекс.Авто. Новая спецсерия будет выпущена в ограниченном количестве, сообщает пресс-служба корейской марки.

Отличительной особенностью специальной версии Hyundai Tucson Way стала современная мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном на передней панели, оснащенная платформой Яндекс.Авто, куда входят Яндекс.Навигатор и голосовой ассистент «Алиса». Кроме того, доступна поддержка интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

В ограниченной серии Way кроссовер Hyundai Tucson получил светодиодные фары с омывателем, передние и задние датчики парковки, камеру заднего вида, климат-контроль, обогрев руля и передних сидений, рейлинги на крышу, круиз-контроль с ограничителем скорости, поясничный подпор сиденья водителя с электроприводом, 17-дюймовые легкосплавные диски с шинами Continental и полноразмерное запасное колесо.

Стоимость Hyundai Tucson Way составляет 1 млн 749 тыс. рублей за переднеприводную модификацию с бензиновым двигателем 2,0 л (150 л.с.), 1 млн 829 тыс. рублей – за автомобиль с полным приводом и аналогичным силовым агрегатом и 1 млн 939 тыс. рублей – за полноприводную модель с бензиновым мотором 2,4 л (184 л.с.). Все кроссоверы специальной серии Way предлагаются с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Напомним, в марте российские дилеры Hyundai начали продажи спортивной версии модели Hyundai Tucson N Line. Полноприводный кроссовер оснащается мощным дизельным двигателем 2.0 CRDi (185 л.c.) и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Новинка предлагается в комплектациях Dynamic и High-Tech стоимостью 2 млн 199 тыс. рублей и 2 млн 349 тыс. рублей соответственно.

Новый Hyundai Tucson N Line отличается от стандартной версии кроссовера оригинальным дизайном переднего бампера и отделкой решетки радиатора темным хромом. Ряд деталей, окрашенных в черный цвет, включает молдинги, элементы фар, накладки на переднем и заднем бамперах, а также внешние зеркала и спойлер. Автомобиль также получил новые дневные ходовые огни, 19-дюймовые черные спортивные диски, шины Continental и фирменные эмблемы N Line. На выбор клиента доступны 9 вариантов окраски экстерьера, включая оригинальный цвет Shadow Grey.

В интерьере принадлежность к модельному ряду N Line подчеркивают эмблемы на спинках передних сидений и рычаге коробки передач. Кроме того, салон отличают комбинированная отделка кресел из кожи и замши, красная прострочка на рулевом колесе и других деталях, темный тон потолка, а также металлические накладки на педали и темные хромированные элементы дверей и рулевого колеса.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года продажи кроссовера Hyundai Tucson на российском рынке составили 5016 автомобилей (-10%). В результате он вошел в тройку самых популярных моделей Hyundai в нашей стране.

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