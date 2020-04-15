Haval продолжает расширять дилерскую сеть в России

Компания «Хавейл Мотор Рус» продолжает расширять дилерскую сеть на территории России, открыв в первом квартале 2020 года три новых дилерских центра в Ростове-на-Дону, Кирове и городе Мытищи (Московская область). На данный момент в России насчитывается 85 официальных центров Haval.

Напомним, в поддержку своих клиентов в нынешних условиях Haval запустил систему онлайн-предзаказа, а также предлагает своим покупателям специальные условия для бронирования автомобилей в апреле.

Российские дилеры Haval в марте реализовали 1599 автомобилей, что в 2,9 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых трех 2020 года в России было продано 4047 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 2,8 раза). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ближайшее время российский завод Haval начнет производство рамного внедорожника Haval H5. Автомобиль будет представлен в варианте с четырехцилиндровым турбированным бензиновым двигателем объемом 2.0 л, мощностью 150 л. с. и 177 л. с. Двигатели агрегатируются 6-ступенчатой механической трансмиссией. Haval H5 получил полный привод с электроуправлением и системы помощи водителю на бездорожье.





Полный список дилеров Haval (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».