FAW разработал меры по поддержке продаж в России

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Компания FAW запустила услугу удаленной продажи автомобилей в России. Оставив заявку на официальном сайте марки faw-motors.ru, можно забронировать машину в нужных комплектации и цвете. После этого персональный менеджер из дилерского центра, удобного для покупателя, связывается с ним, подбирает автомобиль и предлагает наиболее выгодные условия приобретения машины, сообщает пресс-служба FAW в России.

Кроме того, для поддержки своих клиентов в период карантина компания «ФАВ-Восточная Европа» приняла решение о возможности отсрочки очередного прохождения ТО, если его своевременное прохождение является объективно невозможным в период действия режима самоизоляции на территории РФ с 1 по 30 апреля. Согласно действующему регламенту, установленный временной интервал прохождения ТО для автомобилей FAW составляет 12 месяцев. Однако, если в этот период дилерский центр был закрыт либо владелец машины находился на лечении в связи с выявлением COVID-19, ему предоставляется отсрочка на срок до 1 календарного месяца, начиная с даты, не позже которой необходимо пройти ТО согласно регламенту.

Как отмечается, отсрочка предоставляется не только в тех случаях, когда временной интервал прохождения ТО истекает в период с 1 по 30 апреля 2020 года. Также было принято решение об увеличении периода обращения для проведения регулярного технического обслуживания на 1000 км.

Для поддержки продаж в сложный для рынка период компания FAW также не будет до конца апреля поднимать цены на свои автомобили и продлевает все акции. На данный момент с учетом всех действующих скидок и акций стоимость кроссовера FAW Besturn X80 начинается от 799 тыс. рублей, FAW Besturn X40 – от 849 тыс. рублей.

Вместе с тем FAW подтверждает планы по выводу на российский рынок нового кроссовера FAW Т77.Он должен появиться в дилерской сети предположительно в четвертом квартале текущего года.

По итогам первого квартала 2020 года продажи компании FAW в России выросли на 56% и составили 341 автомобиль. На данный момент в модельном ряду FAW в России представлены два кроссовера: FAW Besturn Х80 и FAW Besturn X40. Соотношение в продажах между ними в отчетный период составило 40% на 60% в пользу Besturn X40.

«Новые антикризисные меры позволят нашим потенциальным покупателям получить все необходимые услуги по приобретению или предзаказу автомобиля, оформлению кредита и страховки автомобиля в режиме онлайн, то есть безопасно для здоровья как самих клиентов, так и сотрудников дилерских центров. А программа отсрочки прохождения ТО позволит владельцам машин, не рискуя своим здоровьем и не подвергая опасности других, пройти ТО в то время, когда эпидемиологическая ситуация в их регионе стабилизируется. Все официальные дилеры FAW в России работают в режиме онлайн и всегда готовы дать консультации по любым вопросам», – заявил директор по продажам и техническому обслуживанию FAW в России Сергей Ворновский.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.