«Мерседес-Бенц Рус» передает 20 автомобилей российским больницам

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Компания Mercedes-Benz продолжает оказывать помощь организациям и медицинским учреждениям в их борьбе с распространением COVID-19. 10 апреля очередная партия автомобилей – 20 Mercedes-Benz V-Класс – поступили во временное пользование больниц Москвы и Московской области. Ранее на предыдущей неделе волонтерский штаб акции «#МыВместе» получил аналогичные минивэны с водителями для использования волонтерами, сообщает пресс-служба «Мерседес-Бенц Рус».

Для обеспечения медикаментами, продуктами питания и товарами первой необходимости пожилых и одиноких людей, а также тех, кто попадает в группу риска в период пандемии, выбраны вместительные Mercedes-Benz V-Классы. Они также подойдут в качестве трансферов для комфортной и безопасной перевозки медработников до медицинских учреждений и обратно. Автомобили переданы с услугами водителей. В разных регионах страны многие официальные дилеры Mercedes-Benz также присоединились к похожим инициативам.

Российские дилеры Mercedes-Benz в марте реализовали 4427 легковых автомобилей и внедорожников – на 34% больше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2020 года продажи Mercedes-Benz в нашей стране составили 10334 машины, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба «Мерседес-Бенц Рус».

Кроме того, продажи малотоннажных автомобилей в марте составили 154 единицы (+3%), по итогам первого квартала – 328 машин (-9%). По итогам продаж в марте и за первый квартал в целом в сегменте премиальных среднеразмерных автомобилей лидером стал V-Класс. Новый Sprinter оказался самым популярным импортируемым крупным малотоннажным автомобилем на российском рынке в марте и в первом квартале.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне 2020 года у российских дилеров появится новый семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB. Тогда же в продажу поступят купе-кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe второго поколения и первый полностью электрический автомобиль от Mercedes-Benz – кроссовер EQC. Кроме того, в июле нынешнего года до российского рынка доберется новый люксовый внедорожник Mercedes-Maybach GLS.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.