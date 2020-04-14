Cadillac запускает сервис онлайн-покупки автомобилей

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Компания Cadillac запускает новый сервис онлайн бронирования и покупки автомобилей. С его помощью любой клиент, независимо от места проживания и нахождения, сможет забронировать свой Cadillac, сэкономив время на выбор автомобиля нужного цвета и комплектации и сохранив при этом все преимущества и стандарты качества обслуживания премиальных автомобилей в сети официальных дилерских центров Cadillac. Также на данный момент в связи с текущей ситуацией в России в Cadillac принято решение не повышать цены и сохранить основные акции на автомобили сервиса онлайн-покупки, сообщает пресс-служба GM Россия.

В ближайшее время клиентам будет доступен онлайн расчет кредитных и страховых предложений, а также предварительная оценка своего автомобиля для сдачи официальному дилеру в трейд-ин.

По итогам первого квартала 2020 года российские дилеры Cadillac реализовали 352 автомобиля, что на 72% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бестселлером марки является флагманский Cadillac Escalade.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре прошлого года российские дилеры Cadillac начали прием заказов на рестайлинговый кроссовер XT5. Модель предлагается в двух комплектациях – Premium Luxury и Sport, которые различаются дизайном экстерьера и интерьера, а также настройками подвески автомобиля. Специальная цена на новинку только на период предзаказа составит 2 млн 990 тыс. рублей, с учетом Trade-in. Cadillac XT5 оснащен новым 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 200 л.с. в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Кроме того, в феврале 2020-го для заказа стал доступен новый полноразмерный кроссовер XT6 с тремя полноценными рядами сидений, который поступит в продажу до конца этого месяца. Новинка будет представлена в двух исполнениях: Premium Luxury и Sport, которые различаются дизайном, настройками подвески и рулевого управления и системой полного привода. Специальная цена на период предзаказа составит 3 млн 870 тыс. рублей для обеих комплектаций.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».